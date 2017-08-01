Пытайтесь повторить! Известным уральцам добавили адреналина

МегаФон

Удар током, падение с высоты, дефибриллятор и гонки на бешеной скорости… Герой Джейсона Стэтхема из фильма "Адреналин" Чев просто был вынужден рисковать, чтобы поддерживать высокий уровень гормона риска в крови и жить. Другое дело обычные люди, занятые работой и домом, предпочитающие смотреть на это с экрана телевизора. Но иногда приключение само стучит в дверь!

Этим летом "МегаФон" на Урале празднует 15-летие. Для человека это молодость, время экспериментировать и удивлять, поэтому в честь юбилея оператор предложил известным уральцам выйти за рамки привычного. Обошлось без копирований Джейсона Стэтхема, поэтому любой вариант можно повторить. Адреналина тоже достаточно.

Кто летал, тот с заданием справился…

В случае с экстремальным поступком для директора уральского "МегаФона" "уговаривать" пришлось только капризную погоду. Для полетов нужно чистое небо. "Готов на все, только бороду брить не стану!" – с самого начала заявил Валерий Величко. И это неудивительно. За время работы не раз приходилось делать смелые шаги и идти на риск – чего стоит отмена платы за входящие вызовы, решение первым запустить и развивать 4G на Урале, а затем заставить интернет летать со скоростью 300 Мбит/с в LTE Advanced.

https://youtu.be/GUjStzUSpow

Идеальный макияж, стильный наряд и поставленная речь. Быть под прицелом сотен тысяч глаз для тюменской телеведущей Ксении Волковой – обычная работа. Как и наблюдение из уютной студии за событиями новостей телеканала. А вот рисковать звезда экрана не любит – после рождения дочери ей как маме надо беречь себя. Но чтобы поздравить "МегаФон" с юбилеем и удивить близких, Ксения решилась на рискованный заезд и выжала максимум скорости на трассе.

https://youtu.be/jGWr33P60vE

Их пародии взрывают YouTube и вызывают улыбку даже на самом хмуром лице. Для пермского дуэта "Боня и Кузьмич" радовать людей привычное дело. А ведь когда-то яркая и харизматичная Боня продавала обои в родном городе. Благодаря интернету она стала звездой, а любой житель планеты может мгновенно загрузить новый шедевр пары со смартфона. В этот раз Боня меняет старую машину и решается прокатиться с байкером на бешеной скорости, сравнимой с мегаскоростью интернета.

https://youtu.be/klXEG-AzCQo

Благодарим участников проекта за смелость и положительные эмоции. Пытайтесь повторить, пока молодые. Ведь в 15 лет все только начинается…

ОПРОС

На какой экстремальный поступок решились бы вы?

⦁ Полетать на самолете с виражами

⦁ Проехаться на байке

⦁ Полетать в аэротрубе

⦁ Прыгнуть с парашютом

⦁ Прогуляться по ночному (указать район города)