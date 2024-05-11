Семейные традиции татарской кухни продолжают в Тюмени

О татарской национальной кухне рассказала продолжатель семейных традиций, потомственный кулинар Альмира Зайниева. Рецепты в ее семье передаются от поколения к поколению.

– Татарские национальные блюда – это вкус моего детства, это мои блюда по жизни. Особенность национальной татарской кухни – это простота в приготовлении. Людей удивляет, что у нас в тонком тесте умещается столько начинки, и оно не рвется и ничего не высыпается. Мне нравится, что у нас практически вся еда готовится в духовке, а раньше вообще в печке готовили. Большая часть пищи не жарится в масле, и поэтому она полезна. Это очень просто, вкусно и не вредно для здоровья, – объяснила мастер.

Альмира приняла активное участие в праздничном мероприятии "Ремесленные ряды" и в конкурсе кулинарный поединок "Тəмле" на областном национальном празднике "Сабантуй-2023". Кроме того, мастер ведет различные интернет-каналы в соцсетях и мессенджере. Таким образом она старается помогать, делится своим опытом, практикой, выкладывает рецепты, фотографии полученного результата.

В августе прошлого года Альмира проводила мастер-класс по приготовлению кыстыбая прямо на улице. Очень много было людей заинтересованных, к девушке выстроилась очередь.

Книги рецептов в семье Альмиры нет, способы приготовления передаются от поколения к поколению с помощью практики. Есть и любимые татарские национальные блюда. Например, зур бэлиш – татарский национальный пирог. Его Альмира готовит с мясом, картофелем, луком и специями или с тыквой, рисом, сливочным маслом, сухофруктами и специями. Конечно же, это шәңгә – шанежки и кыстыбай. Очень любят в семье и эчпочмак – пирожки из дрожжевого или пресного теста с начинкой и вак балиш – пироги, которые традиционно делаются с начинкой из говядины, сообщает Тюменская область сегодня.