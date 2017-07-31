Тюменские школьники сняли короткометражное кино

Два короткометражных художественных фильма в рамках образовательной программы "Ноль плюс" сняли школьники Тюменской области, пишет "Вслух.ру".

Киносмены проходили в Тобольске и Тюмени. Оба фильма ориентированы на распространение в интернете. Также картины примут участие в детских кинофестивалях.

Во время летней многопрофильной смены для одаренных детей Тюменской области "Мы - будущее региона" подростки кинолаборатории создали фильм "Polly star и заветное желание".

Еще одна картина стала результатом работы школьников на киносмене в Тобольске. В рамках нее создан короткометражный игровой фильм "Проснуться", который рассказывает об индивидуальности человека, искусственном разуме и развитии высоких технологий.