Тюменские школьники сняли короткометражное кино

13:28 30 июля 2017
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hemophilia.ru
| Фото: hemophilia.ru

Два короткометражных художественных фильма в рамках образовательной программы "Ноль плюс" сняли школьники Тюменской области, пишет "Вслух.ру". 

Киносмены проходили в Тобольске и Тюмени. Оба фильма ориентированы на распространение в интернете. Также картины примут участие в детских кинофестивалях.

Во время летней многопрофильной смены для одаренных детей Тюменской области "Мы - будущее региона" подростки кинолаборатории создали фильм "Polly star и заветное желание".

Еще одна картина стала результатом работы школьников на киносмене в Тобольске. В рамках нее создан короткометражный игровой фильм "Проснуться", который рассказывает об индивидуальности человека, искусственном разуме и развитии высоких технологий. 

Теги: кино
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