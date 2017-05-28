Среди тюменских родителей проведут опрос о частных детских садах

В Тюмени проведут опрос среди родителей, которые водят детей в частные детские сады и развивающие центры. Анкетирование стартует 1 июня на официальном портале органов исполнительной власти.

В Тюмени открыто более 50 частных развивающих центров. Чтобы сориентировать родителей в разнообразии учреждений и помочь выбрать качественные услуги, члены общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области предложили провести опрос и узнать мнение тюменцев, которые уже водят малышей в такие центры.

После анализа родительских ответов будет также проведена проверка условий воспитания в частных детских садах. По итогам общественники выстроят рейтинг учреждений, похожий на "звездочную" оценку отелей. Это даст возможность родителям с самого начала понимать, по каким критериям выбрать развивающий центр для своего ребенка, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".