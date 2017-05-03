Тюменцев приглашают на открытие памятника Дьяконову-Дьяченкову

Торжественная церемония открытия памятника народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной Войны Георгию Дьяконову-Дьяченкову пройдет в сквере у Тюменского драматического театра 5 мая в 11:00, сообщили в пресс-службе учреждения. Всех желающих приглашают присоединиться к этому событию.

Напомним, что инициатива создания памятника принадлежит председателю Тюменского отделения Союза театральных деятелей (СТД), народному артисту России Владимиру Орлу, который предложил увековечить память о великом артисте, дав его имя улице или скверу. Благодаря этой инициативе сквер у здания тюменского драматического театра стал носить почетное звание Сквера имени Дьяконова-Дьяченкова.

Чуть позже появилась идея создания памятника артисту, воплотить ее помог тюменский скульптор Геннадий Вострецов. Сбор средств осуществлялся на протяжении долгого времени: театры города играли благотворительные спектакли, помогала театральная общественность, но основную поддержку проект получил благодаря финансовой помощи фракции "Единая Россия".

В преддверии Дня Победы сквер у театра украсит композиция, которая будет представлять собой фигуру артиста, сидящего на скамейке с книгой в руках. Памятник весом в 1,5 тонны установят на камни девятнадцатого века, которые обнаружили под асфальтом при полной реконструкции улицы Комсомольской в исторической части города. По этой мостовой прогуливался сам Георгий Дьяконов-Дьяченков. Фигуру легендарного актера, сидящего на скамье, будет освещать фонарь "под старину".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.