Тюменский "Медгород" использует современные методики радиотерапии

Накануне первых майских праздников в ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" прошла научно-практическая конференция "День радиотерапевта". Специалисты центра выступили с докладами, в которых рассказали о методах и достижениях в лечении злокачественных новообразований.

"Мы с коллегами постоянно обмениваемся опытом на различных форумах и конференциях. Сегодня я рассказала о лечении опухолей головы и шеи. Люди, которые к нам приходят, в 90% случаев — трудоспособного возраста. Сегодня мы занимаемся новаторским направлением — эндартериальной химиотерапией. Это подведение препарата непосредственно к опухоли. Так мы уменьшаем токсическое воздействие на организм", — рассказывает Анна Логвиненко, заведующая радиологическим отделением № 2 ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город".

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в "Медгороде" данная инновационная методика применяется к опухолям различных локализаций. Уже порядка десяти пациентов были пролечены по данной технологии будущего, доктора уверены, что перспективы именно за эндоваскулярными щадящими вмешательствами.

Вопросы лучевой терапии являются определяющими в структуре онкологической службы. Радиотерапевтическая служба — это важное направление деятельности "Медицинского города". Здесь двигатели прогресса не только врачи, но и сопровождающий технический персонал: физики-радиологи, физики-эксперты, физики-дозиметристы, инженерный персонал по обслуживанию и многие другие. Без них грамотное и безопасное использование оборудования невозможно.

"Тема конференции для нас актуальна. Она является приоритетной, во-первых, потому что мы подходим к рубежу, когда нужно определяться с заменой некоторой техники, модернизацией оборудования. Во-вторых, на таких площадках мы можем рассказывать друг другу не только об успехах или проблемах, но и делиться своим клиническим опытом. Для радиотерапевтов — это обмен знаниями, применяемыми на практике, а для специалистов смежных специальностей — повышение уровня компетенции", — пояснил Владимир Елишев, главный радиотерапевт Тюменской области, первый заместитель главного врача ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город".