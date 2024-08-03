Скрининг для раннего обнаружения рака проводят в Медгороде

Онкологическая служба тюменского Медгорода уделяет особое внимание диспансеризации населения и профилактическим осмотрам, направленным на раннее выявление онкологических заболеваний. Скрининг рака легкого проводится в Тюменской области с 2015 года, тогда регион стал одним из первых в стране, внедрившим КТ-исследование органов грудной клетки в скрининговую программу.

"Скрининг рака легкого проводится путем двух исследований – это флюорография и КТ органов грудной клетки. В настоящее время компьютерными томографами оснащены все областные учреждения, городские поликлиники. Благодаря увеличению доступности компьютерной томографии, ежегодно увеличивается выявляемость рака легкого, в том числе на ранних стадиях", - комментирует Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением МКМЦ "Медицинский город".

В 2023 году в регионе было выполнено 10445 КТ-исследований органов грудной клетки. В ходе проведенного скрининга диагностировано около 200 случаев рака легкого, из них больше половины на ранних стадиях, сообщает Ирина Литвиненко, пресс-секретарь МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).