Тюменские врачи помогли онкобольному с болью

Врачи тюменского Медгорода помогли справиться с болью 71-летнему пациенту с 4 стадией рака. Житель Тюменской области обратился в учреждение с жалобами на сильную боль, которая нарастала в течение нескольких месяцев. Из-за нее мужчина плохо спал по ночам, а днем передвигался только с помощью трости.

Более пяти лет назад мужчине впервые установили неутешительный диагноз – рак предстательной железы четвертой стадии. Длительное лечение, множество курсов химиотерапии - онкологический процесс удалось стабилизировать. Но мужчину стали беспокоить сильные боли в поясничном отделе позвоночника и тазобедренных суставах, сообщает Ирина Литвиненко, пресс-секретарь "МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).

"Мы провели интервенционную терапию поясничного отдела позвоночника под контролем УЗИ препаратами противовоспалительного и обезболивающего действия, предварительно локализовав "триггерные точки". Это позволило обезболить, уменьшить мышечное напряжение и увеличить двигательную активность", - объясняет Елизавета Игошина, врач анестезиолог-реаниматолог.

"Во время контрольного осмотра для определения эффективности проведенной процедуры, пациент пригласил лечащего врача на танец, забыв про трость и боль. Нам всегда очень приятно видеть такие результаты нашей работы", поделилась Татьяна Куцева, заведующая отделением анестезиологии и реанимации.