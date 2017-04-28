Тюменские школьники играют экологические спектакли

В Год экологии тюменские школьники организуют многочисленные мероприятия, посвященные теме сохранения природных богатств. Шестикласники из школы №15, например, поставили спектакль "Хрупкая красота", режиссером постановки выступила классный руководитель ребят Любовь Пятых.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, свой экологический спектакль школьники представили участникам проекта "Молодые лидеры в образовании".

Зыбкость взаимоотношений человека и окружающей среды передана юными артистами очень эмоционально. Каждому участнику спектакля было важно донести до зрителя, что красоту, которая нас окружает, нужно любить всем сердцем.

Год экологии в самом разгаре, и тюменские школьники непременно представят еще много ярких и запоминающихся проектов.