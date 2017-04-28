Тюменские школьники играют экологические спектакли

17:15 28 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
szaomos.news
| Фото: szaomos.news

В Год экологии тюменские школьники организуют многочисленные мероприятия, посвященные теме сохранения природных богатств. Шестикласники из школы №15, например, поставили спектакль "Хрупкая красота", режиссером постановки выступила классный руководитель ребят Любовь Пятых.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, свой экологический спектакль школьники представили участникам проекта "Молодые лидеры в образовании".

Зыбкость взаимоотношений человека и окружающей среды передана юными артистами очень эмоционально. Каждому участнику спектакля было важно донести до зрителя, что красоту, которая нас окружает, нужно любить всем сердцем.

Год экологии в самом разгаре, и тюменские школьники непременно представят еще много ярких и запоминающихся проектов.

Теги: творчество , образование , спектакль , экология , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017