Тюменцам напоминают, куда сообщать о гигантских лужах возле дома

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени серьезные проблемы с таящим снегом возникают в районах, где нет ливневой канализации. Там крупные лужи приходится откачивать ассенизаторскими машинами и помпами. Как пояснили в городской администрации, в первую очередь, это те лужи, глубина которых составляет 15–20 сантиметров. Их называют критическими.

Сообщить о таких мини-водоемах тюменцы могут квартальным имущественных комплексов. Их телефоны есть на портале "Тюмень — наш дом", достаточно ввести адрес вашего дома. Инженер комплекса свяжется с подрядчиком.

"Можно позвонить в приемную управы. За непринятие мер по откачке воды существует штраф: на юридических лиц от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностное — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Под эту статью попадают также управляющие компании, которые не принимают мер по откачке воды с дворовых территорий. За последнее время жалоб стало меньше, подрядные организации, которые осуществляют содержание территорий, знают проблемные места и принимают меры", — рассказал руководитель управы ЦАО Сергей Польянов.