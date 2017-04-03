Памятник Дьяконову-Дьяченкову откроют в Тюмени к 9 мая

Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения "Единой России"

В сквере драматического театра прошло выездное заседание рабочей группы по установке памятника Георгию Дьяконову-Дьяченкову, который откроют к 9 мая. Участники встречи обсудили, где именно будет расположена скульптура известного тюменца, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов доволен итогами заседания рабочей группы. "Мы договорились, как композиция будет расположена, что нужен соответствующий фон для памятника, — отметил он. — Проговорили вопросы, связанные с энергетическим обеспечением тех фонарей, которые задуманы в этом проекте рядом со скульптурой, договорились также и о сроках открытия. Встреча была весьма полезной, договорились координировать действия между скульптором и теми, кто будет готовить постамент для памятника. Полагаю, что все будет сделано своевременно и качественно".

Как рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской думы Андрей Артюхов, идея увековечить в бронзе память о знаменитом земляке появилась давно. Но средств, которые удалось собрать общественности, — 236 тысяч рублей, — не хватало. Члены тюменского отделения Союза театральных деятелей России обратились за помощью к "Единой России". Семь единороссов выделили средства на реализацию проекта из своих депутатских фондов. Это Сергей Корепанов, Андрей Артюхов, Дмитрий Горицкий, Владимир Столяров, Ольга Швецова, Алексей Салмин и Валерий Фальков.

Инициатор проекта по установке памятника, народный артист России Владимир Орел накануне вместе с Сергеем Дьяконовым-Дьяченковым побывал в мастерской скульптора в селе Новоалексеевском Свердловской области, чтобы посмотреть, как продвигается работа по созданию скульптуры.

"Сейчас скульптурная композиция почти завершена, и мы очень довольны. Художнику удалось найти образ, передать характер и сходство и с самим героем, и с его сыном Сергеем. Думаю, эта скульптура станет центром притяжения в сквере драматического театра", – уверен Орел.

Композиция представляет собой фигуру сидящего на скамейке артиста с книгой в руках, рядом с ним расположился голубь. Основные работы по литью и сборке уже закончены, впереди — зачистка швов и патинирование, которое придаст благородный цвет состарившейся бронзы. Памятник весом в 1,5 тонны установят на камни девятнадцатого века, которые обнаружили под асфальтом при полной реконструкции улицы Комсомольской в исторической части города. По этой мостовой прогуливался сам Георгий Дьяконов-Дьяченков. Фигуру легендарного актера, сидящего на скамье, будет освещать фонарь "под старину". Изготовление фонаря взял на себя член фракции "Единая Россия" Тобольской городской думы Юрий Ронжин.

Над эскизом работал известный тюменский скульптор Геннадий Вострецов. Он отмечает, что от возникновения идеи до почти готового монумента прошло около трех лет. "На этапах подготовки было очень много обсуждений, фотопроб, архитектурных решений. К благоустройству города нужен особый, требовательный подход, потому что это останется людям, нашим детям, малыши будут взрослеть и видеть, как живет, меняется среда вокруг", — отметил он.

Для сына Георгия Дьяконова-Дьяченкова установка памятника имеет особое значение. "Сложно передать мои чувства, огромное спасибо всем, кто поддерживает этот проект, особенно партии "Единая Россия" и Владимиру Орлу за то, что взялся за него и претворил в жизнь. Об отце у меня остались прекрасные воспоминания из детства, все, чему он учил меня, потом пригодилось в жизни, и сейчас эти знания я передаю своему сыну. Помню то, как вставал зал, когда отец выходил на сцену в роли Ленина. Он был великолепным актером, режиссером, сказки, которые он ставил, очень любила детвора", — делится воспоминаниями Сергей Дьяконов-Дьяченков.

Народный артист РСФСР Георгий Иванович Дьяконов-Дьяченков в 1942 году из Москвы ушел защищать Родину, сражался на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Вены. Дважды был ранен. Награжден медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги". Вернувшись с фронта, окончил театральное училище в 1950 году, приехал в Тюмень, где и остался. В течение 40 лет он радовал тюменского зрителя своим талантом. Им сыграно 197 ролей на сцене нашего театра. Талант Дьяконова-Дьяченкова был известен и широко за пределами нашей области. Несмотря на приглашения в несколько столичных театров, Георгий Иванович остался верным своему театру, зрителю, Тюмени. В 1967 году он был награжден орденом Ленина, в 1976 удостоен звания народного артиста РСФСР — первым в Тюменской области.