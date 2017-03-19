Тюменцы готовятся к новому дачному сезону

Тюменцы уже начинают готовиться к новому дачному сезону. Специалисты рекомендуют обращать внимание не только на прогнозы погоды, но и на состояние собственного садового участка.

Профессор ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева утверждает: в этом году весна в Тюмени ранняя и довольно теплая. При этом в разных частях города и даже на близлежащих участках ситуация может существенно отличаться: у одних еще лежит снег, у других уже большие проплешины голой земли.

Так, чередование оттепелей и заморозков опасно для многих укрывных культур и особенно для газонов. Подтаявший снег покрывается коркой льда, что усложняет доступ воздуха к травам. Из-за этого весной на газоне могут появиться проплешины. Чтобы этого избежать, необходимо осторожно разбивать ледяной наст по мере его образования.

Также важно убрать с крон деревьев скопившийся снег и уберечь кору от нашествия голодных грызунов. Для этого надо "обтаптывать" снег вокруг стволов.

Со второй половины марта хвойные деревья, растущие на открытых участках, могут получить солнечные ожоги. Если их кроны не укрывались на зиму, то их желательно обернуть несколькими слоями мешковины или другого плотного материала. Ткань можно убрать когда снег полностью растает, пишет "Тюменская oбласть сегодня".