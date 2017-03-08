Тюменцы предлагают установить еще один памятник ветеранам войны

Активисты тюменского движения молодых инвалидов "Вдохновение" выступили с инициативой установить памятник ветеранам, вернувшимся с войны. Предложение прозвучало во время встречи волонтеров с ветеранами в селах Ялуторовского района в рамках проекта "Встреча поколений".

Как рассказал председатель движения Тимура Нигматуллина, в Ревде есть памятник погибшим на войне, но нет монумента, посвященного тем, кто вернулся с войны.

"Мой дедушка Тимергали Насибулович Нигматуллин - участник Великой Отечественной войны, и мне бы хотелось, приезжая в деревню, посещать памятник с его именем", - заявил общественник.



Проект памятника уже есть, но средств на его исполнение пока нет. Движение "Вдохновение" собирается открывать счет для сбора пожертвований на его изготовление и установку, пишет "Вcлух.ру".

Кроме Ревды делегация посетила деревни Кулики и Кактюль. Встречи с ветеранами будут продолжены.