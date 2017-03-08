Тюменцы предлагают установить еще один памятник ветеранам войны

14:23 08 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.fotoprizer.ru
| Фото: www.fotoprizer.ru

Активисты тюменского движения молодых инвалидов "Вдохновение" выступили с инициативой установить памятник ветеранам, вернувшимся с войны. Предложение прозвучало во время встречи волонтеров с ветеранами в селах Ялуторовского района в рамках проекта "Встреча поколений".

Как рассказал председатель движения Тимура Нигматуллина, в Ревде есть памятник погибшим на войне, но нет монумента, посвященного тем, кто вернулся с войны.

"Мой дедушка Тимергали Насибулович Нигматуллин - участник Великой Отечественной войны, и мне бы хотелось, приезжая в деревню, посещать памятник с его именем", - заявил общественник.

Проект памятника уже есть, но средств на его исполнение пока нет. Движение "Вдохновение" собирается открывать счет для сбора пожертвований на его изготовление и установку, пишет "Вcлух.ру".

Кроме Ревды делегация посетила деревни Кулики и Кактюль. Встречи с ветеранами будут продолжены.

Теги: волонтеры , ветераны , памятник , Ялуторовский район , инвалиды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017