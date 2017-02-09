Жанна Злобина: экологи активно включатся в работу по созданию карты свалок

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина рассказала, что специалисты департамента, члены общественного совета с 2013 года активно работают над картой несанкционированных свалок, которая будет, в частности, полностью активна на Геопортале Тюменской области.

"Карта несанкционированных свалок дает возможность оперативно отметить место несанкционированной свалки, а после ее ликвидации в плановом порядке – убрать данную точку. Так будет видна динамика как по выявлению свалок , так и по их устранению. Параллельно будет проводиться активная информационная и просветительская работа с организациями, общественностью ", - рассказала Жанна Злобина.

По ее словам, специалисты будут проводить разъяснительную работу с населением и предпринимателями: через СМИ, различные встречи, мероприятия и акции рассказывать, что является несанкционированной свалкой, что необходимо сделать при ее обнаружении, кто обязан убирать мусор, разъяснять юридические нюансы и другие тонкости.

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам "Форума действий" ОНФ выступил за создание общественной Интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку. Во исполнение поручения президента Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Год экологии запустил проект "Генеральная уборка".

Напомним, 2017 год указами президента РФ объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Основная цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, которые существуют в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.