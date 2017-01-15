В Тюмени будут возрождать дворовые игры

Специалисты тюменского центра "Дзержинец" решили возродить забытые дворовые игры и вовлечь в них детей и молодежь. Это направление будет развиваться в рамках подготовки фестиваля игр "FriendFest".

Организаторы считают, что именно взрослые виноваты в том, что дети больше времени проводят за гаджетами, а не играют во дворе в шумной компании друзей и соседей, потому что не захотели научить и передать свои умения, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

"Предлагаем вспомнить старые игры, позвать друзей и знакомых, познакомиться и услышать друг друга. В таких играх, которые были популярны раньше, проявлялись личностные качества подрастающего поколения. Игра устанавливает порядок, является в зеркалом жизни, учат аналитике, творчеству и риску, - считают сотрудники отдела по работе с волонтерами центра "Дзержинец".

Желающие присоединиться к проекту могут обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, 6/1, телефон: (3452) 68-41-22.

