Региональному этапу всероссийской олимпиады школьников дан старт

Интеллектуальный марафон продлится до 22 февраля. Открыли его более 60 юных знатоков татарской литературы, французского и татарского языков. Участники выполняли письменные задания, встречались с интересными людьми. Впереди их ждёт конкурс устной речи.
Как сообщили в областном департаменте образования и науки, ребята покажут свои знания по 24 предметам. Фаворитами года стали физика и математика - знания по этим предметам продемонстрируют даже ученики 7–8 классов. Увеличилось и число школьников, увлеченных астрономией.
Площадками для состязаний станут ведущие вузы региона, областная физико-математическая школа и школа № 15 Тюмени, соревнования по ОБЖ пройдут в центре "Аванпост". Кроме того, запланированы мастер-классы, экскурсии и профориентационные мероприятия.
Победители регионального этапа представят Тюменскую область на всероссийском уровне. В прошлом году наша сборная вернулась с 13 призовыми местами.
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