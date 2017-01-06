"Медгород" просит тюменцев беречь здоровье

Коллектив тюменского "Медицинского города", поздравляя жителей с наступившим Новым годом, желает всем здоровья и напоминает, о необходимости прохождения регулярных профилактических осмотров, в ходе которых можно своевременно обнаружить серьезные заболевания, в том числе рак, и излечить их на ранней стадии.

Сегодня в Тюменской области на базе "Медгорода" созданы все условия для эффективной ранней диагностики злокачественных новообразований – оборудован современный онкологический диспансер, радиологический центр, работают высококвалифицированные специалисты, пишет "Тюмeнская линия".

"Я надеюсь, что с его приходом тюменцы правильно расставят для себя приоритеты и станут проявлять больше внимания к своему здоровью. "Медгород" регулярно организует профилактические акции, дни здоровья, когда все желающие бесплатно могут обследоваться у специалистов. Информацию о таких мероприятиях можно отслеживать на нашем официальном сайте и в социальных сетях, а также в СМИ. Мы стремимся к тому, чтобы ранняя диагностика рака была доступна для всех", - отметил главный врач ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Андрей Кудряков.

Для выявления на ранней стадии самого распространенного вида рака – рака легких – может быть недостаточно флюорографии, поэтому рекомендуется ежегодно проходить рентгенологическое исследование. Женщинам после 40 следует ежегодно делать УЗИ молочных желез и маммографию, так как возникает повышенный риск развития рака молочной железы.

Отметим, что на базе "Медгорода" работает отделение медицинской профилактики. Проводимые при методическом руководстве сотрудников отделения профилактические обследования позволили за последние пять лет повысить уровень выявления злокачественных новообразований более чем в 2 раза, что положительным образом сказалось на снижении показателей запущенности и смертности населения Тюменской области.