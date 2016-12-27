Британские ученые смогут вдохнуть новую жизнь в тюменскую деревообработку

Исследователи из университетов Уорика и Кембриджа подобрались к решению, которое позволит строить многоэтажные дома из... дерева. Так утверждает американский научный портал Science Daily. Если это действительно правда, то тюменская деревообработка, которая просела в этом году на 0,8% (а в денежном выражении - еще больше), получит "второе дыхание".

Ученым давно было известно, что прочность древесных клеток обеспечивается за счет соединения двух самых распространенных на планете крупных молекул - целлюлозы и ксилана. Но эти молекулы настолько разные (одна узкая и длинная, другая толстая и короткая), что механизм соединения представлял собой загадку. Оказалось, что целлюлоза заставляет ксилан раскручиваться и удлиняться. Тем самым можно создавать модифицированную древесину, которая позволит возводить из нее даже небоскребы. Чем ученые и собираются в дальнейшем заняться.

В последнем стремлении они не одиноки. Как передает CNN, полтора года назад канадский архитектор Майкл Грин представлял проект 35-этажного дома из дерева на дизайнерский конкурс в Париже. Ну и вообще растения обладают большим потенциалом. В частности, по сообщению The Verge, в Массачусетском технологическом институте был создан шпинат, который умеет... отправлять электронную почту.