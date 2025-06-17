Власти Тюменской области продолжают развивать комфортную среду для бизнеса

В Тюменской области уделяется постоянное внимание защите прав и законных интересов предпринимателей, власти продолжают создавать в регионе благоприятный деловой климат, заявил губернатор Александр Моор, приветствуя участников Всероссийской конференции "ЗАБИЗНЕС", которая прошла в областной столице.

Форум собрал около двухсот представителей предпринимательского сообщества, региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Они обсудили, как снизить административное давление и сделать условия для бизнеса в регионе еще более комфортными.

"Благодаря созданной инфраструктуре поддержки бизнеса в Тюменской области эффективно функционирует механизм сопровождения и помощи как действующих предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Видеть проблемы и своевременно на них реагировать – один из путей повышения эффективности как работы правоохранительных органов, так и регионального правительства", – подчеркнул Александр Моор.

Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБИЗНЕС.РФ" была создана пять лет назад по поручению президента России Владимира Путина. В 2024 году Тюменская область стала одним из 30 регионов, в которых был запущен механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями – ЦУР-Бизнес.72. За время его работы рассмотрено уже более 300 обращений.

"Важно, что теперь ответ на любой вопрос можно получить быстро и просто – через единое окно, без необходимости обращаться в разные инстанции. В регионе эффективно функционирует система оценки регулирующего воздействия предлагаемых инициатив, а предпринимательское сообщество принимает активное участие в процессе их обсуждения. Благодаря такому подходу бизнес в регионе растет, а инвестиционный климат улучшается", – акцентировал внимание губернатор.

Примечательно, что Всероссийская конференции "ЗАБИЗНЕС" стала частью традиционного Единого дня консультаций, в ходе которого предприниматели смогли задать интересующие их вопросы представителям институтов поддержки бизнеса и контрольно-надзорных органов.

Генеральный директор платформы "ЗаБИЗНЕС.РФ" Элина Сидоренко в своем выступлении констатировала, что власть в Тюменской области делает все, чтобы слова "предпринимательство" и "несправедливость" не встречались в одном предложении.

"Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей – приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой. Создание благоприятного делового климата – важная часть нашей стратегии развития. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни в регионе. Будем последовательно двигаться дальше в этом направлении", – прокомментировал Александр Моор.