Привлечение туристов в Тюменскую область начали через привлечение туроператоров

Туроператоры из 23 регионов России и Республики Беларусь стали участниками масштабного ознакомительного тура по Тюменской области.

Организатором этого события выступил Российский союз туриндустрии. Делегация, состоящая из более чем 80 представителей отрасли, в течение четырех дней изучала главные достопримечательности Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

"Проведение такого крупного информационного тура – это серьезный катализатор для развития туристического потока в Тюменскую область. Задача участников – не просто познакомиться с туристическими объектами региона, а интегрировать их в свои туристические продукты", – подчеркнул Дмитрий Пухов, руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В программе тура участники ознакомились с:

▫️ термальными источниками;

▫️ важнейшими историческими и культурными памятниками региона;

▫️ интерактивными программами в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

В ходе делового воркшопа обсуждались перспективы сотрудничества, а также были представлены новые туристические продукты и брендовые маршруты по Тюменской области.

"Региональные слеты турбизнеса – это деловое активное общение в неформальной атмосфере, результатом которого является установление новых контактов, рождение неожиданных идей и совместных проектов. Рады, что для участников слета Тюменская область открылась с новых неожиданных сторон, как шкатулка с драгоценностями", – поделилась впечатлениями Ольга Хоточкина, организатор выездных слетов Российского союза туриндустрии и директор международной туристической выставки "Интурмаркет".

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества Российского союза туриндустрии и правительства Тюменской области при поддержке местных туроператоров.

Российский союз туриндустрии – это крупнейшее объединение в отрасли, включающее в себя туроператоров, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения и множество других организаций, связанных с туризмом.

Фото - Visit Tyumen