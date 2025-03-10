Сбер наградили за содействие в реализации нацпроектов России

Сбер занял первое место в номинации "Госкорпорации и госкомпании" национальной премии "Наш вклад", а финалистами стали сразу 17 социально-экономических инициатив компании в поддержку 7 национальных проектов: "Демография", "Здравоохранение", "Культура", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Цифровая экономика" и "Экология".

Так, волонтёрский проект сопровождаемого трудоустройства "Всё получится!" помогает выпускникам детских домов и молодым людям с инвалидностью адаптироваться в социуме, найти работу и закрепиться на ней. Он реализуется в 14 городах, обеспечивая ежегодное трудоустройство и начало карьеры более 300 молодых людей из уязвимых категорий.

Ещё один важный проект — совместная с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" программа обучения финансовой, правовой и цифровой грамотности. Этот комплексный подход позволил за пять лет защитить сотни выпускников детских домов от мошенничества. Только в прошлом году удалось сберечь 88,4 млн рублей на счетах детей. Сегодня программа охватывает 63 региона, в ней работают более 120 волонтёрских команд.

Инициатива "Деменция.net", в которую вовлечено уже 24 тыс. людей старшего возраста в 62 регионах страны, увеличивает осведомлённость о когнитивном здоровье и мерах профилактики деменции. Проект "Доброзелень" вовлекает одиноких людей в социальное предпринимательство.

Проекты Сбера в сфере здравоохранения — умная камера здоровья, дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, телемедицина — это возможность дистанционно следить за здоровьем и получать квалифицированные рекомендации лучших специалистов, даже если они находятся за тысячу километров.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: