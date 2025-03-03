Тюменские ветераны СВО начали получать специальные карты в Сбербанке

Ветераны боевых действий из Тюменской области начали оформлять и получать СберКарту Ветерана. Это электронное удостоверение заменяет бумажное и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты.

Карты уже заказали 80 жителей региона (без учёта ХМАО и ЯНАО). На СберКарту Ветерана можно получить денежное довольствие, федеральные выплаты, социальные и налоговые льготы.

"Теперь мне не нужно носить с собой бумажное удостоверение — документ хранится в цифровом формате, это удобно и практично. К тому же СберКарта Ветерана даёт доступ к банковским сервисам, это полезно в повседневной жизни", — отметил один из клиентов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Оформить СберКарту Ветерана можно в любом офисе банка. Это продукт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и льготами от государства. Для оформления карты необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Министерством обороны Российской Федерации, или справку участника боевых действий, предоставленную компетентным органом.

Проект реализуется в партнёрстве с Минобороны России.