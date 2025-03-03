Тюменские ветераны СВО начали получать специальные карты в Сбербанке

Ветераны боевых действий из Тюменской области начали оформлять и получать СберКарту Ветерана. Это электронное удостоверение заменяет бумажное и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты.
Карты уже заказали 80 жителей региона (без учёта ХМАО и ЯНАО). На СберКарту Ветерана можно получить денежное довольствие, федеральные выплаты, социальные и налоговые льготы.
"Теперь мне не нужно носить с собой бумажное удостоверение — документ хранится в цифровом формате, это удобно и практично. К тому же СберКарта Ветерана даёт доступ к банковским сервисам, это полезно в повседневной жизни", — отметил один из клиентов.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Оформить СберКарту Ветерана можно в любом офисе банка. Это продукт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и льготами от государства. Для оформления карты необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Министерством обороны Российской Федерации, или справку участника боевых действий, предоставленную компетентным органом.
Проект реализуется в партнёрстве с Минобороны России.
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