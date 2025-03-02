Жители Ялуторовска узнают, как и где отдохнуть в Москве

Информационный киоск Мостуризма впервые работает в Ялуторовске - 1 и 2 марта при его посещении местные жители и гости города могут узнать о главных достопримечательностях столицы, об интересных и познавательных турпоездках и побывать на VR-экскурсии по самым ярким локациям Москвы.

Дни визита москвичей выбраны неслучайно - в блинной столице Сибири сегодня провожают Масленицу и соревнуются в изготовлении трехметровых блинов.

Специалист туристического информационного центра города Москвы Валерия Кузнецова отметила, что поездки в Тюмень и Тобольск проводятся регулярно, в Ялуторовск - первый раз.

"Приехали представить наш город, пригласить жителей города в Москву и посмотреть, как в блинной столице Сибири провожают масленицу. Приятно, что все проявляют интерес, особенно востребована экскурсия. В Москве реализуется такой проект, как "Москва плюс", когда от нас гости едут по регионам. Вот так вот у нас сотрудничество организовано и с Тюменской областью - "Москва плюс: Русские каникулы от столицы России в столицу Сибири", - рассказала Валерия.

Она отметила, что в этой же концепции Мостуризм и Тюмень планируют в регионе развивать международный туризм. Определенные договоренности достигнуты при посещении крупной выставки в Индии.