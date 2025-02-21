В Тюмени повели итоги Термального конгресса

Термальный конгресс, первое в России мероприятие, посвященное развитию термального туризма, прошел в Тюмени 18–19 февраля, собрав более 200 представителей власти, бизнеса и туристической отрасли. Торжественное открытие провели губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Тюмень вновь подтвердила статус термальной столицы России, закрепленный в 2020 году. Сегодня в регионе действует более 20 термальных комплексов, которые ежегодно принимают свыше 1,5 млн гостей. В целом туристический поток в Тюменскую область превышает 4 млн человек в год, что укрепляет позиции региона как ведущего центра оздоровительного и рекреационного туризма.

Губернатор Александр Моор отметил, что с 2019 года количество туристов, посещающих термальные комплексы региона, выросло в 1,5 раза, достигнув 1,5 млн человек в 2024 году. Этот рост подтверждает высокий интерес к термальному отдыху и потенциал Тюменской области как ключевого направления в сфере оздоровительного туризма.

На Термальном конгрессе особое внимание уделили инновациям в сфере курортологии и долголетия. Эксперты обсудили современные форматы оздоровительных курортов, сочетающие природные ресурсы и передовые методики, такие как австрийская майер-терапия и аюрведа. Были представлены проекты из Алтайского края, Адыгеи, Ставрополья и Тюмени, ориентированные на здоровый образ жизни и активное долголетие. Важной темой стало переосмысление образа Москвы — столица России была представлена как город-курорт, предлагающий уникальные возможности для отдыха и восстановления.

В ходе события эксперты отметили необходимость модернизации инфраструктуры, развития городской среды и формирования комфортных условий для семейного отдыха. Также обсуждались вопросы поддержки предпринимателей, готовых инвестировать в развитие термального туризма. В частности, поднималась тема льготного кредитования для строительства новых объектов, что позволит значительно ускорить развитие индустрии.

По мнению замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, термальный отдых – одно из наиболее перспективных направлений туризма, и федеральное ведомство продолжит оказывать поддержку регионам:

К 2030 году рост турпотока в России составит порядка 60 %. Тюмень, безусловно, внесет значительный вклад в этот показатель. Продление национального проекта "Туризм" до 2030 года открывает новые возможности для льготного кредитования, субсидирования строительства модульных гостиниц и развития инфраструктуры крупных туристических кластеров.

Участники конгресса сформировали пакет предложений для Минэкономразвития РФ, направленных на совершенствование нормативной базы, поддержку инвестиционных проектов и укрепление межрегионального сотрудничества. Эти инициативы призваны создать благоприятные условия для развития отрасли и могут оказать значительное влияние на её рост в ближайшие годы.

Особое внимание уделили роли горячих минеральных вод в индустрии. Их применение становится все более востребованным, и ряд российских регионов уже активно развивает данное направление. Среди лидеров – Тюменская область, Прибайкалье, Камчатка, Ставропольский и Краснодарский край. Термальные воды используются как в рамках санаторного лечения, так и в формате самостоятельных курортных центров.

Заместитель губернатора Тюменской области рассказал Андрей Пантелеев:

Термальный конгресс объединяет ведущих экспертов страны, позволяя выстраивать перспективные решения для развития термализма. Мы планируем сделать его ежегодным, чтобы формировать новые подходы, совершенствовать законодательство и налаживать взаимодействие бизнеса и регионов. Объединяя усилия, регионы смогут создать конкурентоспособный туристический продукт, который сначала закрепится на российском рынке, а затем выйдет и на международный уровень. Для Западной Сибири и Урала Тюменская область уже стала центром термального отдыха, и наша задача – продолжать развивать это направление, расширяя его доступность и привлекательность.

Санаторно-курортное лечение продолжает привлекать миллионы россиян, и, несмотря на традиционную аудиторию, наблюдается рост интереса со стороны молодого поколения. Развитие новых форматов, таких как медикал-спа, отели-санатории, термальные центры и антистресс-отели, расширяет возможности отрасли и увеличивает число потребителей оздоровительных услуг.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркнул, что современные туристы все чаще выбирают короткие поездки санаторно-курортного направления и стремятся совмещать отдых с оздоровлением и культурным обогащением. Он также отметил, что конкуренция на рынке растет, повышая качество туристических услуг:

Средняя продолжительность отдыха сокращается, и это требует адаптации туристических продуктов. Гостям важно заранее согласовывать программы оздоровления, чтобы они могли сразу приступить к лечению. Мы также наблюдаем рост спроса на комплексные предложения, объединяющие отдых, лечение и изучение региональной культуры.

Развитие санаторно-курортного туризма требует не только качественной инфраструктуры, но и грамотной стратегии позиционирования. Тюменская область уже зарекомендовала себя как центр термальных вод и активно работает над созданием конкурентоспособного продукта. О ключевых вызовах и перспективах отрасли рассказала заместитель генерального директора, директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова:

Термальный конгресс подтверждает актуальность оздоровительного туризма и необходимость модернизации инфраструктуры. Важно, чтобы регионы развивали уникальные природные ресурсы, создавали качественный сервис и укрепляли городскую среду. Тюменская область выбрала верную стратегию, ориентируясь на местных жителей и соседние регионы, что помогает удерживать финансовые потоки и привлекать инвестиции. Для ускоренного развития отрасли нужны дополнительные меры поддержки, а амбициозные проекты и высокий уровень услуг позволят региону сохранить лидерские позиции.

На конгрессе обозначили новые векторы развития оздоровительного туризма. Одним из ключевых инсайтов стало переосмысление термальных курортов как альтернативы морскому отдыху.

исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

Речь идет не просто о развитии оздоровительного туризма, а о его масштабировании и новом позиционировании. Тюмень продемонстрировала успешный пример, внедрив маркетинговую стратегию "морезаменителя". Этот концепт позволил вывести термальные курорты в новую нишу: море остается одним из главных драйверов путешествий, и, если представить термы как его альтернативу, можно привлечь новую категорию туристов.



Также внимание уделили вопросам межрегионального сотрудничества. В рамках программы "Москва+" прорабатываются совместные маршруты, объединяющие столичный туризм с природными и оздоровительными возможностями регионов. Тюменская область и Москва активно развивают туристический продукт "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", способствующий увеличению потока туристов.

"Мы не конкурируем с регионами, а работаем в партнерстве. Программа "Москва+" позволяет туристам сначала посетить столицу, а затем отправиться в другие российские регионы, например, в Сибирь, с продуктом "Русские каникулы". Важным является синергия городского туризма Москвы и природных ресурсов Тюменской области, что дает нам большие перспективы на международных рынках. Партнерство с Тюменью приносит отличные результаты, и в этом году мы продолжим совместное участие в зарубежных миссиях, обмениваться опытом и расширять туристические потоки", – подчеркнул заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

В рамках Термального конгресса была заложена традиция отмечать лидеров отрасли, чьи достижения вносят значительный вклад в развитие санаторно-курортного отдыха. Одним из ключевых решений стало учреждение премии "Человек года", которая подчеркивает высокий профессиональный потенциал, накопленные компетенции и лидерство в индустрии. Первым обладателем награды стал генеральный директор санатория Siberia resort & spa Михаил Илий.

Завершением мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между компанией "София-Инвест" и Cronwell Hospitality Group. Документ закрепил планы по развитию туристической инфраструктуры в Тюменской области, включая строительство отеля в Тобольске и создание учебного полигона для подготовки специалистов в сфере гостеприимства.

"Наше сотрудничество с Cronwell Hospitality Group началось еще в прошлом году с проектирования гостиницы в Тобольске. Сейчас мы на этапе строительства цокольного этажа – это результат совместной работы наших команд. Кроме того, подписанное соглашение охватывает новые проекты, в том числе образовательный. Мы создаем уникальный полигон, где специалисты смогут обучаться по практическим стандартам. Это позволит систематизировать и стандартизировать отрасль, повысить качество услуг и подготовку кадров", – отметил исполнительный директор компании "София-Инвест" Алексей Ергалиев.

Термальный конгресс обозначил главные векторы развития индустрии: переход от традиционного санаторно-курортного отдыха к осознанному оздоровительному туризму, акцент на долголетие и здоровье, а также усиление межрегионального сотрудничества. Тюменская область, выступив инициатором события, укрепила свои позиции как флагман термального туризма, а сам форум стал отправной точкой для системных изменений в отрасли на федеральном уровне.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области