"Россети Тюмень" за год пресекли в Тюменской области кражу электроэнергии на 7,5 млн рублей

С января по декабрь 2024 года "Россети Тюмень" выявила 125 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, общий объем ущерба составил 2,9 млн киловатт-часов на сумму 7,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Материалы по всем выявленным нарушениям специалисты компании направили в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

96 % нарушителей – физические лица. Самый крупный факт энерговоровства за прошедший период зарегистрирован в Тюмени, где юридическое лицо допустило незаконное энергопотребление в количестве 438 тысяч киловатт-часов на сумму 1,3 млн рублей.

В компании напоминают, что от безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается. Также это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить об известных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220, короткий номер 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.