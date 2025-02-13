В Тюменской области внедрят новую программу по газификации сел

Новую программу газификации в регионе внедрят до конца 2025 года. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов во время церемонии пуска газа в деревне Онуфриево Исетского района.

Сейчас в Тюменской области реализуется три программы в сфере газификации. Это, непосредственно, программа газификации Тюменской области, по которой "Газпром газораспределение Север" до 2028 года планирует газифицировать 242 сельских населенных пунктов региона.

Это программа догазификации, по которой принято почти 26,5 тысяч заявок. 90% из них отработаны — к домам подведены газовые стояки. А 12,5 тысяч абонентов уже подключены к газу.

Это программа финансовой помощи для 49 льготных категорий граждан на внутридомовую газификацию. Многодетные семьи, участники СВО, инвалиды, ветераны труда и другие льготники могут получить финансовую поддержку из бюджета до 156 тыс. рублей и, по сути, бесплатно подключить газ.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов:

К этим программам в конце 2025 года добавится ещё одна программа. Мы сейчас работаем с подразделениями Газпрома над её компоновкой. Это программа, которая будет реализовываться в рамках регуляторного контракта. Новый механизм позволит привлечь дополнительные средства для ещё большего ускорения газификации. Для нас важно, что отказ от дров, от угля, от электроотопления значительно повышает качество жизни в сельской местности.

В Тюменской области накануне к газу подключена деревня Онуфриево. Этот населенный пункт находится в Исетском районе. Благодаря построенным сетям газораспределения 76 домовладений на всех улицах деревни, а также сельский клуб и фельдшерско-акушерский пункт будут подключены к газоснабжению.

От жителей деревни Онуфриево уже поступило 10 заявок на газификацию. Специалисты "Газпром газораспределение Север" бесплатно подключили к природному газу дом семьи Ивановых. До границы участка трубу проложили газовики. Внутренние сети и оборудование установили за счет региональной субсидии.