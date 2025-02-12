Банки отменяют комиссии по международным переводам

Узбекистан стал первой страной, переводы в которую стали полностью бесплатными. Правда, пока это не касается бизнеса. Отправить средства можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода.

Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ:

Переводы по номеру телефона внутри России стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня мы делаем исторический шаг: впервые обнуляем комиссию для всех клиентов на международные переводы, первым направлением стал Узбекистан. Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться. Наш финансовый мост в Азию будет теперь не только удобным, но и бесплатным.

Сегодня для переводов доступны более ста зарубежных направлений. За прошлый год количество таких операций в валютах дружественных стран выросло в 6 раз по сравнению с показателями 2023. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.