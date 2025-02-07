Итоги стройотрасли Тюменской области подведут в марте на градостроительном форуме

Тюмени продолжается подготовка к VI Градостроительному форуму Тюменской области, который пройдет 19 - 21 марта Выставочном зале на улице Севастопольской, в его рамках будет организована традиционная выставка "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии".

На форуме подведут итоги работы строительного комплекса Тюменского региона за 2024 год, обозначат перспективы 2025-го и задачи в соответствии с новым национальным проектом "Инфраструктура для жизни". Эксперты из Тюменской области и других регионов России поделятся опытом реализации Стратегии развития строительного комплекса на своих территориях, подходами к комплексному развитию территорий Особое внимание уделят ситуации в жилищном строительстве: застройщики и девелоперы вместе с представителями власти и банковского сообщества смогут обсудить актуальные вопросы и проработать схемы преобразования первичного рынка.

В этом году форум-выставка проходит под эгидой трех знаменательных дат - 80-летие Великой Победы, 70-летие со дня учреждения Дня строителя, 60-летие движения студенческих строительных отрядов в регионе. В середине прошлого века большинство комсомольских строек проходило как раз на территории большой Тюменской области – осваивался нефтегазовый комплекс Западной Сибири, строились города в районах Крайнего Севера. И организаторы VI Градостроительному форуму Тюменской области намерены вспомнить первопроходцев, чьими усилиями шло развитие строительного комплекса региона, рассказать новому поколению строителей о героях тюменских строек.

Организатором форума-выставки выступает АО "Тюменская ярмарка" при поддержке Главного управления строительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Союза строителей Тюменской области, Союза "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области", Тюменского отделения Союза архитекторов России.