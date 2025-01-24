Лаборатории "Транснефть – Сибири" в 2024 году провели почти 51 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов

Испытательные лаборатории компании "Транснефть – Сибирь" в 2024 году выполнили 50,9 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов (МТ) в зоне ответственности предприятия.

Также было проведено 3,7 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов.

Испытания проводятся по показателям качества согласно государственному стандарту. Отбор проб осуществляется при выполнении товарно-коммерческих операций и для подтверждения неизменности параметров качества.

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В "Транснефть – Сибири" функционирует 10 испытательных лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. В 2024 году успешно прошли оценку состояния измерений четыре – испытательные лаборатории нефти на ЛПДС "Торгили", ЛПДС "Нижневартовская" и НПС "Александровская", а также испытательная лаборатория нефтепродуктов НППС "Тюмень". Кроме того, во втором полугодии испытательная лаборатория ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН прошла плановую проверку компетентности в Управлении Федеральной службы по аккредитации.

В 2024 году в рамках программы технического перевооружения и реконструкции завершено строительство испытательной лаборатории со складом хранения легковоспламеняющихся жидкостей ЛПДС "Демьянское" Тобольского УМН, а также склада для испытательной лаборатории нефти ЛПДС "Каркатеевы" НефтеюганскогоУМН для обеспечения хранения реактивов и материально-технических ценностей.

Испытательные лаборатории предприятия регулярно пополняются новым оборудованием. Так, в прошлом году поставлены автоматические титраторы, предназначенные для определения массовой доли воды.

Лаборатории в полной мере оснащены современным оборудованием, в том числе это рентгенофлуоресцентныеэнергодисперсионные анализаторы серы, анализаторы хлора, аппаратно-программные комплексы и многое другое.

В рамках развития Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) с начала минувшего года реализован переход на цифровой формат протокола испытаний.