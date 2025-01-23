Тюменская область активно готовится к новому паводковому сезону

Итоги работы по борьбе с паводком в 2024 году и планы на этот год обсудили в правительстве области вместе с руководством окружного и регионального Главного Управления МЧС России и главами муниципалитетов, сообщил губернатор Моор.

Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось минимизировать ущерб от стихийного бедствия, равного которому не было в истории региона.

"Обсудили подготовку к паводку 2025 года. Учитывая накопленный опыт, поручил создать в муниципалитетах запасы необходимых материальных ресурсов, в том числе – полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания", - сообщил Моор.

оОн поставил задачу вовремя завершить ремонт пяти участков защитных гидротехнических сооружений, которые получили повреждения прошлой весной.

"В 2024 году мы убедились, что для эффективного противостояния паводку важно получать оперативную информацию о продвижении воды. Незаменимые помощники здесь – коптеры. Рекомендовал муниципалитетам подготовить собственных операторов БПЛА. В этом нам помогут инструкторы центра "Аванпост", - подчеркнул Моор.

Для предотвращения и ликвидации ЧС в Тюменской области налажено эффективное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, промышленными предприятиями и общественностью. Это позволит нам подготовиться ко всем возможным рискам 2025 года, считает губернатор.