Тюменская область сохранила высокие позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития

На заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ состоялась презентация рейтинга научно-технологического развития регионов по итогам 2023 года.

Тюменская область вновь заняла 12 место, войдя в Топ-15 субъектов с высоким индексом научно-технологического развития.

Рейтинг сформирован из 43 показателей. Они сгруппированы в 3 блока, которые отражают степень вовлеченности региона в научно-технологическое развитие, механизмы и потенциал для привлечения наукоёмкого бизнеса, а также уровень созданных условий для учёных.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер: "Благодаря работе, проведённой в 2024 году во исполнение поручения Губернатора, за прошедший год увеличено количество молодых аспирантов, выросла публикационная и патентная активность тюменских исследователей. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в регионе выше среднероссийского и составляет более 55%. Научная система перезагружена и настроена на курс, необходимый региональной экономике".

В соответствии с региональной программой НТР в Тюменской области определены три ключевых приоритета в развитии:

▫️инновационные кадры,

▫️технологическая инфраструктура и среда,

▫️прикладные научные исследования по приоритетным направлениям НТР.