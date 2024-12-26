Пенсионеры рассказали, почему получать пенсию в Сбербанке удобно

Количество пенсионеров, выбирающих Сбербанк для получения пенсии, продолжает увеличиваться. Мы спросили жителей нашего города, почему они выбрали именно Сбербанк для получения своей пенсии.

"Раньше я получала заработную плату на карту Сбера, поэтому, когда я вышла на пенсию, я быстро приняла решение получать пенсию через Сбербанк. Это мой осознанный выбор, основанный на удобстве, так как я умею легко управлять своими деньгами через мобильное приложение в любое удобное время. Я также знаю о начислении бонусов при безналичной оплате и понимаю, где и как их можно использовать", - говорит 63-летняя Наталья Ашихмина.

"Раньше мне приносили деньги домой, но во время пандемии мои дети и внуки убедили меня получать пенсию на карту Сбербанка. Они также научили меня пользоваться банком через телефон. Радует, что карта для пенсионеров бесплатная, а на остаток средств на карте начисляются проценты. Я думаю, что все знают, что пенсионеры умеют экономить и копить, вот и я тоже накопил средства и открыл счёт с повышенной процентной ставкой. Это приятное дополнение к моей пенсии", - отмечает 72-летний Олег Низковских.

"Я получаю пенсию на карту Сбера уже долгое время, и мне всё нравится. Не нужно никуда ходить и стоять в очередях, чтобы заплатить за услуги ЖКХ, телефон. Так и за расходами проще следить, и квитанции складывать не нужно — всё хранится в телефоне. Наличные тоже обычно не снимаю – в магазинах чаще всего плачу картой. Это и безопаснее, и удобнее", - считает 67-летняя Оксана Иванова.