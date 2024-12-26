Пенсионеры рассказали, почему получать пенсию в Сбербанке удобно

09:00 26 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Количество пенсионеров, выбирающих Сбербанк для получения пенсии, продолжает увеличиваться. Мы спросили жителей нашего города, почему они выбрали именно Сбербанк для получения своей пенсии.

 "Раньше я получала заработную плату на карту Сбера, поэтому, когда я вышла на пенсию, я быстро приняла решение получать пенсию через Сбербанк. Это мой осознанный выбор, основанный на удобстве, так как я умею легко управлять своими деньгами через мобильное приложение в любое удобное время. Я также знаю о начислении бонусов при безналичной оплате и понимаю, где и как их можно использовать", - говорит 63-летняя Наталья Ашихмина.

"Раньше мне приносили деньги домой, но во время пандемии мои дети и внуки убедили меня получать пенсию на карту Сбербанка. Они также научили меня пользоваться банком через телефон. Радует, что карта для пенсионеров бесплатная, а на остаток средств на карте начисляются проценты. Я думаю, что все знают, что пенсионеры умеют экономить и копить, вот и я тоже накопил средства и открыл счёт с повышенной процентной ставкой. Это приятное дополнение к моей пенсии", - отмечает 72-летний Олег Низковских.

 "Я получаю пенсию на карту Сбера уже долгое время, и мне всё нравится. Не нужно никуда ходить и стоять в очередях, чтобы заплатить за услуги ЖКХ, телефон. Так и за расходами проще следить, и квитанции складывать не нужно — всё хранится в телефоне. Наличные тоже обычно не снимаю – в магазинах чаще всего плачу картой. Это и безопаснее, и удобнее", - считает 67-летняя Оксана Иванова.

Теги: пенсионеры , Сбербанк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024