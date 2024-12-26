Более 1400 жителей области прошли обучение благодаря нацпроекту "Демография"

В условиях современных экономических реалий, когда требования к квалификации работников постоянно растут, важность профессионального обучения и переподготовки становится неоспоримой. В этом контексте федеральный проект "Содействие занятости", который является частью национального проекта "Демография", играет ключевую роль в удовлетворении кадровых потребностей работодателей. С начала года в Тюменской области 1 402 человека прошли профессиональное обучение или получили дополнительное образование.
Среди множества образовательных программ, которые были предложены в этом году, выделяются несколько направлений, которые пользовались наибольшим спросом. Это:
- Специалист по кадрам.
- Бухгалтер.
- Специалист по закупкам.
- Электромонтер.
- Специалист по пожарной безопасности.
- Сварщик.
- Педагог.
- Бригадир.
- Повар.
Наиболее активно обучались граждане, относящиеся к следующим категориям:
- Люди, обратившиеся в службу занятости для поиска работы.
- Граждане старше 50 лет, которые часто сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
- Женщины в отпуске по уходу за ребенком, которые хотят вернуться на рынок труда с новыми навыками.
- Зарегистрированные безработные граждане, нуждающиеся в повышении квалификации.
- Молодежь до 35 лет, не имеющая профессионального образования, что открывает перед ними новые возможности.
Примечательно, что в этом году, как и в прошлые годы, обучение было особенно популярно среди женщин: 1 018 женщин и 384 мужчины прошли обучение.
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