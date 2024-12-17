Банки России вновь повышают ставки по вкладам

ВТБ объявил об улучшении условий для новых и действующих клиентов. О повышении ставок заявили и в ряде других банков.
"Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году", – прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Жители Тюменской области в этом году, по данным ВТБ, уже разместили в банке более 28 млрд рублей.
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