Тюменских журналистов свозили на школьные стройки

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В Тюмени и Тюменском районе идёт строительство крупных школ, накануне журналистам показали, на какой стадии готовности находятся объекты в Тюмени и Тюменском районе, сообщает Главное управление строительства области.

В селе Мальково строится школа на 1101 место, ее сдадут через год - в декабре 2025-го. Кирпичная кладка стен выполнена на 50 процентов. На третьем блоке уже оштукатурена половина первого этажа, ведутся теплоизоляционные работы. В подвале монтируют коммуникации. Строители собирают временную схему теплоснабжения, чтобы зимой приступить к отделке стен. Временная котельная уже поставлена на площадку. Работа ведет "Арагацстрой".

В микрорайоне "Ямальский-1" города Тюмени школу на 1200 учебных мест должны сдать во втором квартале 2026 года. Сейчас строители возводят стены второго этажа, заливают плиту второго этажа административного блока. На объекте работает 5 единиц техники и порядка 70 человек персонала разных профессий. К началу года планируют начать кладку 3 этажа и выйти на монтаж системы отопления, сообщил директор компании "РЕМиСТР".

Отмечается, что в регионе а разной стадии строительства находятся 16 школ. В том числе в Тюмени, Вагайском, Уватском, Тобольском, Ярковском и Нижнетавдинском районах.