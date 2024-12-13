Больше всего в Тюмени в начале декабря компании искали дворников, врачей и поваров

Наиболее дефицитными в Тюменской области в начале декабря оказались такие работники, как дворники, врачи и повара, они возглавили топ-20 запросов от работодателей по версии hh.ru.

На одну вакансию в Тюменской области сейчас приходится, в среднем, 4,7 резюме (в целом по стране — 4,2), этот показатель пока соответствует норме для рынка труда, которая начинается от 4 резюме на вакансию.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это дворники (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов), врачи (1), повара, пекари, кондитеры (1,2), токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением (1,3), а также маляры, штукатуры (1,6) и заведующие аптекой (1,8).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в регионе, вошли продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (1,9), слесари, сантехники, сварщики (2), автослесари, автомеханики (2,1), администраторы магазина и администраторы торгового зала, электромонтажники, специалисты по взысканию задолженности (2,2), агенты по недвижимости (2,4), фармацевты-провизоры, монтажники (2,5), машинисты (2,6), мерчендайзеры (2,8), уборщики и уборщицы (2,9).