Живущие в Югре семьи погибших бойцов получат выплаты, даже если у них прописка в Тюмени или на Ямале

Власти Югры по поручению губернатора округа изменили подход к выплате компенсаций семьям погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих.

В частности, право на получение трех миллионов рублей распространено на членов семей погибших бойцов, имевших на день гибели (смерти) место жительства в автономном округе, но зарегистрированных в Тюменской области или Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее такую выплату могли получить только члены семей погибших, проживающие в Югре.

"Данную инициативу высказали на встрече с супругами, родными, мамами наших военнослужащих, которые принимают участие в Специальной военной операции в статусе мобилизованных. Прозвучал вопрос от женщины, погибший муж которой был зарегистрирован в Югре, тогда как ее местом регистрации значился Ямал. Из этой частной ситуации вышел вопрос, который требовал нормативного урегулирования. Теперь, благодаря документу, появилась возможность восстановить справедливость для таких семей, которые подпадают под эту ситуацию, оказать им поддержку", - пояснил изменения губернатор Руслан Кухарук.