Общепиту Тюмени предложили поучаствовать в конкурсе новогодних фантазий

Заявку на участие в городском конкурсе "Новогодняя фантазия – 2025" среди объектов общественного питания Тюмени можно подать до 15 декабря, оценивать жюри будет эстетическую выразительность фасадов и входных зон в рестораны, кафе и бары, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.
Информацию о конкурсе можно узнать на странице департамента сайта администрации города Тюмени в разделе "Новости".
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