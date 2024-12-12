Общепиту Тюмени предложили поучаствовать в конкурсе новогодних фантазий

14:01 12 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Заявку на участие в городском конкурсе "Новогодняя фантазия – 2025" среди объектов общественного питания Тюмени можно подать до 15 декабря, оценивать жюри будет эстетическую выразительность фасадов и входных зон в рестораны, кафе и бары, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

Информацию о конкурсе можно узнать на странице департамента сайта администрации города Тюмени в разделе "Новости". 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024