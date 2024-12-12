Общепиту Тюмени предложили поучаствовать в конкурсе новогодних фантазий

Заявку на участие в городском конкурсе "Новогодняя фантазия – 2025" среди объектов общественного питания Тюмени можно подать до 15 декабря, оценивать жюри будет эстетическую выразительность фасадов и входных зон в рестораны, кафе и бары, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

Информацию о конкурсе можно узнать на странице департамента сайта администрации города Тюмени в разделе "Новости".