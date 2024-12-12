Команда Тюменской области признана лидером инвестразвития в РФ

Гран-при национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" удостоен фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", это серьезная победа всей инвесткоманды региона, заявил губернатор Александр Моор.

Награду фонду гендиректору Инвестиционного агентства Николаю Пуртову вручил вице-премьер России Александр Новак. Вторая статуэтка вручена ему же как признание коллег. Также Тюменская область победила в номинациях как агентство развития года, лучшие инвестиционные портал и карта, замглавы Тюменского района Сергей Ивченко признан лучшим муниципальным инвеступолномоченным.

Губернатор Александр Моор в поздравлении отметил, что в Инвестагенстве готовы помочь любому, кто хочет вложить свои деньги в тюменскую экономику, подобрать отпимальные меры поддержки, земельные площадки и в целом сопроводить проект от идеи до реализации. В этом году в регионе завершается примерно триста инвестпроектов, суммарный объём вложенных в экономику средств достигнет почти четырехсот миллиардов рублей.

Замгубернатора Андрей Пантелеев отметил, что в премии участвовало 64 региона, и то, что Тюменская область вышла в лидеры, можно считать объективным признанием экспертного сообщества. Опыт взаимодействия Тюмени с инвесторами рекомендован для внедрения в других регионах России. Практики проектного офиса Инвестагентства одобрены к распространению Минэкономразвития, АСИ и Госсовета. Такие оценки - это результат многолетней совместной работы с инвесторами, представителями крупного, малого и среднего бизнеса. Они заняты в различных отраслях и сферах деятельности. Но у всех нас есть общее четкое понимание стратегических целей и путей, которыми к этим целям двигаться", - подчеркнул Пантелеев.