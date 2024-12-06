Индекс промышленного производства в Тюменской области превысил показатели 2023 года

10:43 06 декабря 2024
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Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-октябрь 2024 года составил 100,5% по сравнению с 2023 годом

Основной вклад вносит обрабатывающая промышленность - здесь индекс равен 101,5%. 

По ряду отраслей обрабатывающего сектора зафиксирован существенный рост, в частности: 

▪️производство  электрического оборудования – 119,9%;

▪️производство текстильных изделий – 115,2%;

▪️ производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 114,3%;

▪️производство машин и оборудования – 108,7%; 

▪️ремонт и монтаж машин и оборудования – 108,3%, 

▪️производство пищевых продуктов – 107,3%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил: "Рост промпроизводства – это рабочие места и стабильный доход жителей, отчисления в бюджет, возможность строить новые дороги, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты".

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