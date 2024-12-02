Тюменцы на "Профессионалах" заработали 25 медалей

По итогам чемпионатного цикла "Профессионалы" 2024 в копилке сборной Тюменской области 25 медалей: 4 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых!

17 медалей тюменцы получили по результатам итоговых (межрегиональных) соревнований, которые прошли в июне-июле текущего года.

В финале чемпионата "Профессионалы" команда Тюменской области завоевала еще 8 медалей: 5 серебряных и 3 бронзовых. Основной состав сборной пополнил копилку 4 медалями: 1 серебряная и 3 бронзовых, а в рамках индустриального зачета команда завоевала 4 серебряных медали.

Торжественное награждение победителей состоялось 30 ноября в Санкт-Петербурге. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обратил внимание на то, что количество компетенций в Финале увеличилось: в 2023 году их было порядка 35, в этом – уже более 55. Кроме того, выросло число участников Финала не только из России, но и из других стран.

Финал чемпионата "Профессионалы" организован в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Движение направлено на развитие кадрового потенциала страны, формирование сообщества молодых специалистов в ключевых отраслях, использование современных технологий в системе СПО с учетом актуальных запросов работодателей, достижение технологического суверенитета и экономической стабильности России.