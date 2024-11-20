Ишимский район стал первым в АПК по итогам уборочной кампании

Ишимский район стал первым по итогам регионального соревнования по отраслям сельского хозяйства - на его территории получен максимальный урожай зерновых, сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона лично вручил переходящее знамя первому заместителю главы Ишимского района Сергею Максимову в торжественной обстановке. Поздравил вошедших в тройку лидеров аграриев Нижнетавдинского и Исетского районов.

"С полей собрано почти 1,7 млн тонн зерна в первоначальном весе. Это превышает внутренние потребности нашего региона. Урожайность картофеля и овощей открытого грунта также выше прошлогодней. У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем телеграм-канале.