Более 2 млн "квадратов" жилья ввели строители Тюменской области с начала 2024 года

В Тюменской области за январь-октябрь 2024 года введено в эксплуатацию 2 051,1 тысячи квадратных метров жилья - 109,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В расчете на душу населения ввод составил 1,27 кв. м., это в 2,1 раза выше среднероссийского уровня (0,60 кв. м.). По данному показателю Тюменская область на 2 месте среди субъектов Российской Федерации, а также сохраняет лидирующую позицию среди регионов УФО.

По данным Банка России за январь-сентябрь 2024 года объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в Тюменской области, составил 63,3 млрд рублей, выдано 19,4 тысячи ипотечных кредитов.

Такие данные со ссылкой на информации Росстата и Банка России приводит департамент экономики Тюменской области.