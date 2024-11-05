Пятый термальный сезон в Тюменской области начнется 8 ноября

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Юбилейный термальный сезон в Тюменской области стартует 8 ноября фестивалем "Открытие термального сезона".

Фестиваль откроют на сцене у мультицентра "Контора пароходства", с 18:00 до 20:00 там будет проходить интерактивная программа: термальный флешмоб, выступление кавер-группы, шоу от театра "Гелиос". Хэдлайнер — команда "СОЮЗ".

В информационном центре правительства Тюменской области сообщают, что в течение месяца каждые выходные на источниках гостей будет ждать праздничная программа с розыгрышем призов, термальными перформансами и активностями.

Откроет марафон 9 ноября экопарк "Тайга", затем эстафету продолжат геотермальные комплексы "Тобольский", "Верхний бор", "Советский", "Дубровинский", "Марциаль", "Волна", "Тюменский", "Сосновый бор".

В Тюмени каждые выходные на загородные источники, которые открывают у себя термальный сезон, будет курсировать термальный экспресс. С остановки "Площадь Памяти" (ул. Мельникайте) до термального комплекса и обратно. Подробности — на сайте Термальныйсезон72.рф.

К открытию термального сезона присоединятся банные комплексы и рестораны региона. Они также подготовили специальные программу и меню.