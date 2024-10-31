Сбер в честь Дня сбережений повысил ставки по вкладам

Россияне могут открыть вклады "Лучший %" и СберВклад под максимальные 21% годовых. Во Всемирный день сбережений, который отмечается 31 октября, Сбер повысил ставки по самым популярным депозитам.

Выгоднее всего открывать вклады сроком на семь месяцев. Если сделать это прямо сейчас, к началу лета и сезона отпусков можно получить очень хороший доход.

Максимальные ставки по вкладам линейки "Лучший %" можно получить, если положить на 7 месяцев деньги, которые раньше не хранились в Сбере. А вот максимальные 21% по СберВкладу доступны на любые средства, в том числе и на "старые" сбережения, которые уже были на счетах в банке. Например, человек может перевести свои средства с одного счёта в Сбере на другой более выгодный, или со счёта в другом банке. Кроме того, СберВклад можно пополнять.

Чтобы получить максимальную ставку, при открытии вклада линейки "СберВклад" необходимо выполнить ряд условий. Например, оплата покупок по карте Сбера от 30 тыс. руб. в месяц даст надбавку к ставке в размере 1,5%, а если оформить подписку СберПрайм — ещё 1,5%. Помимо процентной надбавки по вкладу подписчики также получат доступ к финансовым и lifestyle-бонусам: бесплатной в обслуживании СберКарты, доступу к фильмам, музыке, повышенному кешбэку за покупки у партнёров банка и другие привилегии.