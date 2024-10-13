Более тысячи предпринимателей участвовали в тюменском КПД

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В Тюмени завершился двухдневный форум креативных предпринимателей "КПД", в нем приняли участие более тысячи человек из десяти регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Красноярска, Екатеринбурга, Кургана, Югры и Ямала.

В первый день на сессиях обсуждались стратегия развития креативных индустрий до 2030 года, поиск решений узкопрофессиональных вопросов креативного предпринимательства, в том числе инструменты, партнерство, кадры и так далее. "Инвесторы обсудили, как не допустить ошибки и не потерять деньги в бизнесе. На нетворкинге разобрали структуру самопрезентации, нашли точки для взаимодействия и партнерства, дали друг другу обратную связь. На сессии "Борьба за таланты" обсудили, как привлечь креативные кадры в регион. 12 октября день для предпринимателей пройдет еще более насыщенно и результативно", – рассказал организатор форума и генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Во второй форумный день на рабочих площадках деле детально обсуждались практические вопросы. В частности, были организованы кадровые мастерские – для специалистов креативных индустрий и для работодателей по работе с талантами. Состоялась дизайн-сессия по направлению "Партнерства для бизнеса" с проектированием тюменского клуба продюсеров. Также был организован питчинг инвестпроектов и идей креативных предпринимателей, после которого собравшимся рассказали о всех мерах поддержки креативных предпринимателей в Тюменской области – грантах, субсидиях, фондах. В блоке "Инструменты развития бизнеса" шла работа по формированию кинокомиссии тюменского региона.