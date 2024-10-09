Историческую площадь обновляют в Тюмени

В Тюмени планомерно готовятся к 80-летию Победы - рабочие ООО "ГранитстройТюмень" приступили к обновлению Исторической площади, работы будут вестись поэтапно, сообщили в администрации города.

На площади и на ступенях частично демонтирована плитка, к реставрационным работам подготовлен подиум, стела у Вечного огня и памятные плиты. Руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук выразил надежду, что в этом году также удастся заменить светильники, вазоны, флагштоки.

Савчук отметил, весной, накануне 9 Мая, в КАО освежат все памятные места в Утешево и Плехановой, на улицах Комбинатской и Федюнинского, в сквере Дмитрия Карбышева на Полевой. Наибольший объем работ проводится именно на Исторической площади.

Начальник отдела воспитательной работы департамента образования администрации Тюмени Анастасия Абакумова напомнила, что с 1 сентября на площади у стелы был установлен почетный караул - вахту памяти несли школьники и участники военно-патриотических клубов. сейчас ребята стоят в карауле в сквере Прощания у недавно отреставрированного памятника учащимся школ города, не вернувшимся с войны. Ребята несут вахту с 14 до 16 часов, сменяя друг друга примерно через каждые 10–20 минут. После того как ремонтные работы будут завершены, почетный караул вернется на Историческую площадь. Ребята будут на посту до 31 мая за исключением каникул и выходных. В дни воинской славы на обновленной Исторической площади и у других памятников тоже будет выставлен караул.

Подрядчик спешит выполнить основные работы к 10 ноября, это раньше срока, отведенного контрактом, почти на месяц.