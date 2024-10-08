В Тюменской области становится больше автономных терминалов Сбера для оплаты улыбкой

В Тюменской области продолжают устанавливать автономные терминалы Сбера для оплаты улыбкой. Новые компактные устройства уже не привязаны к одному месту в пространстве и могут работать мобильно. Чаще всего такие терминалы использует ресторанный бизнес и те, кто принимает платежи на выезде: курьерские службы, интернет-магазины, торговые точки с доставкой. На данный момент в Тюменской обрасти (без ХМАО и ЯНАО) подключено более 500 автономных смарт-устройств.

Новые платежные смарт-терминалы Сбера принимают оплату пятью способами: картой, платежным стикерами, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии. Для оплаты по биометрии достаточно на экране терминала нажать кнопку "Оплатить улыбкой" и посмотреть в камеру – оплата пройдет мгновенно.

Напомним, первое поколение POS-терминалов для оплаты покупок улыбкой предполагает фиксированное место размещения устройства, например, за стойкой на кассе. На данный момент в Тюменской области функционирует 11 тысяч таких устройств.

Оплачивать покупки улыбкой могут все клиенты Сбера. Чтобы подключить сервис "Оплата улыбкой" в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой" и следовать инструкции. В конце сентября у клиентов Сбера появилась возможность оплачивать покупки с карты любого другого банка. Привязать нужную карту к сервису можно также в приложении СберБанк Онлайн.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

"Сегодня Сбер предлагает максимальное разнообразие удобных, быстрых и безопасных сервисов оплаты, среди которых каждый наш клиент может выбрать для себя наиболее подходящий вариант. "Оплата улыбкой" — самый передовой и инновационный способ, потому что не требует никаких дополнительных инструментов - ни карты, ни смартфона. Достаточно просто посмотреть в камеру терминала, и оплата пройдет в считанные секунды. Важно подчеркнуть, что это совершенно безопасный способ оплаты, ведь умная система сканирует уникальные черты лица, которые невозможно подделать. Мы видим, что оплата по биометрии становится все популярнее, поэтому продолжаем развивать это направление, делая сервис удобнее и доступнее для каждого".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Сбер на юге Тюменской области установил свыше 11 тысяч устройств для оплаты улыбкой. К концу года планируется установка еще 2 тысяч таких устройств. С 1 октября клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберБанк Онлайн к сервису "Оплата улыбкой" нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера".