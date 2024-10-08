Тюмень начинает готовиться к Новому году

В Тюмени начинается подготовка к празднованию Нового года, глава города Максим Афанасьев уже провёл встречу с тюменским бизнес-сообществом, на которой обсуждался праздничный образ областной столицы.
предприниматели традиционно принимают большое участие в праздничном оформлении города, этот год - не исключение.
"Новый год – семейный тёплый праздник, а мы с вами – одна дружная команда. Я рад, что добрая традиция, когда вместе с вами мы создаём праздничное настроение в городе, продолжается. Благодарю вас, что с вашей стороны есть доброе желание внести свой вклад", – отметил Афанасьев, подчеркнув, что с каждым годом количество инициатив партнёров увеличивается, меценатство – визитная карточка Тюмени.
Руководитель управы Центрального округа Артём Павлюченко представил предпринимателям брендбук новогоднего оформления этого праздничного сезона. Его основа – "Врата Сибири", отсылающий к историческому аспекту: Тюмень – первый русский город за Уралом:
Нам важно сделать оформление города самобытным, узнаваемым, основанным на культурном коде, на наших традициях и на истории Тюмени. Это будет новое позиционирование Тюмени через дизайн городской среды. Паттерны новогоднего стиля разработаны на основе символов, которые отлично зарекомендовали себя в День города. Главными "героями" концепции станут световые конструкции "Врата Сибири" и "Тюменский ковёр", а также объёмные новогодние игрушки в виде символов Тюмени и геральдические элементы.
Где что будет?
На улице Дзержинского со стороны улицы Республики установят те самые "Врата Сибири" как некий портал в деревянную, купеческую Тюмень, а ещё "Тюменский ковёр".
На площади 400-летия, где проводятся основные мероприятия праздника, появится главная ель, ледовый городок, резиденция Деда Мороза, новые арт-объекты – малые арки, ёлочные игрушки.
На Городской площади в этом году должна появиться доминанта: ель или другая конструкция.
На Цветном бульваре к зарекомендовавшему себя в прошлом году катку добавится ёлка. Её наряд претерпит апгрейд в виде новых светодинамических конструкций с символами геральдики и брендбука города.
На Центральной площади "вырастет" украшенная ель, а вокруг расположатся ещё два десятка ёлочек.
Предложение Максима Афанасьева бизнесмены поддержали.
"Бизнес понимает важность украшения города к Новому году, создания его нарядного и привлекательного вида, – сказала коммерческий директор компании "ЭНКО" Юлия Файзулина. – В прошлом году мы вышли с инициативой по оформлению площадки перед "Конторой пароходства". Мы не только украсили её, но и вместе с "Конторой пароходства" придали ей некую событийность. Сама площадка была разработана с участием учеников художественной школы имени Митинского. В этом году мы хотели бы остаться на этой площадке и украсить её с учётом предложенной айдентики".
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