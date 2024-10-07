Тюменские депутаты проверили, как выполняются наказы горожан по ремонту соцобъектов

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутаты Андрей Потапов, Алексей Чирков посетили спортшколу, ледовый каток и художественную школу, в которых в соответствии с наказами избирателей ведутся ремонтные и строительные работы.
Объезд начался со спортивной школы "Старт XXI век". В ней тренируется около тысячи человек. В рамках исполнения наказов полностью тут заменили кровлю, отремонтировали спортзал и тренерские кабинеты. Созданы комфортные условия для развития детей.
На площадке, где идет строительство крытого ледового катка, депутаты тоже отметили позитивные перемены - уже видно, как формируется новый спортивный центр. Завершение работ планируется на осень 2025 года.
Закончилась поездка посещением Детской художественной школы имени Митинского. Здесь активно ведется ремонт и оснащение помещения в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на 2021–2026 годы" и нацпроекта "Культура".
"В городе развивается и улучшается инфраструктура. Создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли приятно и с пользой проводить время", — резюмировала итоги поездки Светлана Иванова.
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